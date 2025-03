Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben einen wichtigen Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich im ersten Viertelfinalspiel gegen den VC Wiesbaden vor 2806 Zuschauern in der heimischen Arena mit 3:1 (26:24, 25:13, 23:25, 25:13) durch.

Damit führt der sechsmalige deutsche Meister in der Best-of-three-Serie mit 1:0 und kann am kommenden Samstag in Hessen mit einem weiteren Sieg den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Sollte der VC Wiesbaden sein Heimspiel gewinnen, käme es am Mittwoch darauf in Dresden zum entscheidenden dritten Duell.

Wie erwartet leisteten die Gäste aus Hessen deutlich mehr Widerstand als beim letzten Vorrundenspiel eine Woche zuvor, das die DSC-Damen in Hessen locker mit 3:0 gewonnen hatten.

Schon im ersten Satz blieb das Geschehen bis zum Schluss ausgeglichen, am Ende leisteten sich die Dresdnerinnen aber in den entscheidenden Momenten weniger Fehler. In den Abschnitten zwei und vier diktierten sie das Spiel mit sehr druckvollen Aufgaben und konnten aus stabiler Annahme auch im Angriff erfolgreich punkten. Im dritten Durchgang hatte das Team von Alexander Waibl gegen die abwehrstarken Hessinnen vor allem Mühe, den Ball auf den Boden zu bekommen und gab diesen Satz ab. Insgesamt aber setzte sich der Favorit dank seiner größeren Qualität in allen Elementen nach 95 Minuten durch.