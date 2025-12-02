Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC war der Titelverteidiger in der Champions League eine Nummer zu groß. Der deutsche Pokalsieger unterlag dem italienischen Team DOC Conegliano in drei Sätzen.

Dresden - Nach dem Auftaktsieg gegen den polnischen Vertreter LKS Lodz standen die Volleyball-Frauen des Dresdner SC beim ersten Heimspiel in der Champions League auf verlorenem Posten. Die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl mussten sich dem Titelverteidiger DOC Conegliano aus Italien deutlich mit 0:3 (12:25, 17:25, 17:25) geschlagen geben.

Von Beginn an diktierten die Gäste vor 2.408 Zuschauern mit druckvollem Aufschlags- und Angriffsspiel das Geschehen auf dem Feld. Auch in der Block- und Feldabwehr zeigten sie sich gut vorbereitet. Die Dresdnerinnen konnten im zweiten Abschnitt ihre Nervosität besser ablegen, leisteten sich weniger Fehler und kämpften vor allem in der Abwehr aufopferungsvoll um jeden Ball.

Auch im dritten Durchgang gaben sie alles. In Gefahr konnten sie den Favoriten jedoch nicht bringen. Wenn es nötig war, zog das italienische Star-Ensemble, das mehrere Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen im Aufgebot hat, wieder an.