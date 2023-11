Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales im europäischen CEV-Cup geschaffen. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich vor 1778 Zuschauern im Achtelfinal-Hinspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin in einer hart umkämpften Partie am Ende mit 3:0 (30:28, 25:23, 25:22) durch. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Dienstag in Schwerin. Dabei würde den Elbestädterinnen der Gewinn von zwei Sätzen zum Weiterkommen reichen.

In den ersten beiden Abschnitten diktierten zunächst die Schwerinerinnen mit druckvollen Aufgaben, cleverer Block- und Feldabwehr das Geschehen. Auch im Angriff nutzten sie ihre Chancen besser als der DSC. Doch in der Schlussphase des ersten Durchgangs kämpften die Waibl-Schützlinge mit Leidenschaft und immer besserer Abwehr um jeden Ball, wehrten vier gegnerische Satzbälle ab, und Jennifer Janiska verwandelte den zweiten eigenen Satzball.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts, erneut holten die Dresdnerinnen einen Fünf-Punkte-Rückstand auf, behielten in der entscheidenden Phase die Nerven. Gute Aufschläge der eingewechselten Larissa Winter und ein starker Block gaben den Ausschlag. Das sorgte für Sicherheit. Im dritten Abschnitt spielte Dresden von Beginn an auf hohem Niveau und zog nun das Spiel konsequenter in allen Elementen durch. Ein Fehler von Schwerin beendete beim zweiten Matchball nach 88 Minuten das Duell.