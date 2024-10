Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die Volleyballerinnen aus Dresden untermauern dank des Erfolgs in Erfurt ihren ordentlichen Saisonstart.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfüllt und bei Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:11) gewonnen. Damit feierten die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl nach dem Auftakterfolg gegen Aachen ihren zweiten Saisonsieg. Zum Abschluss der Englischen Woche empfängt der sechsmalige deutsche Meister bereits am Samstag den USC Münster.

Vor 738 Zuschauern hielten die Gastgeberinnen zu Beginn noch gut mit, doch die Dresdnerinnen konnten auch immer wieder den Spielaufbau von Erfurt stören. Im zweiten Satz lagen die DSC-Damen bereits mit acht Punkten (18:10) vorn. Als sich bei ihnen jedoch Fehler und Abstimmungsprobleme häuften, erkämpfte sich Schwarz-Weiß den 20:20-Ausgleich. In der Crunchtime behielten die Gäste jedoch die Nerven. Im dritten Durchgang diktierten die Waibl-Schützlinge von Beginn an das Geschehen, entschieden das Aufschlag-Annahme-Duell klar für sich und zeigten sich auch im Angriff und in der Blockabwehr überlegen.