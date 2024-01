Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind auch auf internationalem Parkett erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Im Hinspiel der Playoff-Runde des CEV-Cups setzte sich das Team von Trainer Alexander Waibl beim Schweizer Meister Viteos Neuchatel UC mit 3:2 (21:25, 25:20, 18:25, 25:18, 15:11) durch. Damit haben die Elbestädterinnen gute Chancen, im Rückspiel am kommenden Mittwoch in heimischer Arena mit einem erneuten Sieg den Einzug ins Viertelfinale zu erreichen. Bei einer 2:3-Niederlage würde die Entscheidung anschließend in einem Golden Set fallen.

„Es war nicht unser bestes Volleyballspiel, aber wir haben über den Kampf am Ende den Sieg aus dem Feuer gerissen. Ein Selbstläufer wird es jedoch auch im Rückspiel nicht“, erklärte Waibl.

Die Gastgeberinnen starteten sehr druckvoll und konzentriert, bereiteten den DSC-Damen mit ihren Aufgaben Probleme in der Annahme. So geriet der Bundesligist deutlich ins Hintertreffen. Mitte des Satzes starteten die Gäste zwar eine Aufholjagd, doch am Ende leisteten sie sich zwei leichte Fehler und verloren diesen Durchgang. Im zweiten Abschnitt fanden die Elbestädterinnen besser ihren Rhythmus, stabilisierten die Annahme und schafften den Satzausgleich. Doch im dritten Durchgang war erneut das Gastgeber-Team am Drücker, während die Waibl-Schützlinge zu passiv agierten. Im vierten Satz kämpften sich die DSC-Damen zurück und leisteten sich dann auch im entscheidenden Tiebreak weniger Fehler als der Gegner und entschieden das Aufschlag-Annahme-Duell für sich.