Nach dem letzten Gruppenspiel am Mittwoch in der Champions League haben die Volleyball-Frauen des Dresdner SC in der Bundesliga den erwarteten Sieg gegen Schlusslicht Hamburg eingefahren.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen Aufsteiger ETV Hamburger Volksbank Volleys sicher erfüllt. Der deutsche Champions-League-Teilnehmer setzte sich in der heimischen Arena gegen das Tabellenschlusslicht deutlich mit 3:0 (25:19, 25:16, 25:18) durch.

Die Gastgeberinnen diktierten vor 2564 Zuschauern von Beginn an mit druckvollen Aufgaben, vielen Schnellangriffen über die Mitte und guter Blockarbeit das Geschehen auf dem Feld. Obwohl sich bei ihnen immer wieder einige Flüchtigkeitsfehler einschlichen, konnten die Hamburgerinnen um die ehemalige deutsche Nationalspielerin Kathleen Weiß die kleinen Ungenauigkeiten nicht für sich nutzen.

So konnte es sich DSC-Trainer Alexander Waibl auch leisten, seine Reihen fast komplett durchzuwechseln und Spielerinnen der zweiten Reihe Einsatzchancen zu gewähren. Nach nur 68 Minuten war der elfte Saisonsieg des Tabellenvierten unter Dach und Fach.