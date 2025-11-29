Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben drei Tage nach dem Auftaktsieg in der Champions League auch ihre Aufgabe in der Bundesliga erfolgreich gelöst und Aachen klar bezwungen.

Dresden - Eine Woche nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen die Ladies in Black Aachen ließen die Volleyballerinnen des Dresdner SC auch in der Bundesliga nichts anbrennen und setzten sich gegen die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen erneut klar mit 3:0 (25:21, 25:20, 32:30) durch. Sie sicherten sich damit drei Punkte und verdrängten Aachen vom vierten Tabellenplatz.

Trotz des schweren Champions-League-Spiels am vergangenen Mittwoch im polnischen Lodz, das der deutsche Pokalsieger überraschend mit 3:1 gewonnen hatte, fanden die DSC-Damen schnell wieder den Fokus im Bundesliga-Alltag. Sie schlugen vor 2.685 Zuschauern sehr druckvoll auf, arbeiteten aufopferungsvoll in Block- und Feldabwehr.

Marta Levinska überragt

Immer, wenn es schwierig wurde, bekam Diagonalangreiferin Marta Levinska den Ball und die lettische Nationalspielerin versenkte ihn im gegnerischen Feld. Sie erwies sich mit 21 Punkten auch als erfolgreichste Scorerin und wurde nach der Partie als wertvollste Spielerin geehrt. Insgesamt waren die Gastgeberinnen den Ladies in Black in fast allen Elementen einen Tick überlegen.

Im dritten Satz konnten die DSC-Damen das Niveau nicht mehr ganz halten, doch sie wehrten drei gegnerische Satzbälle ab und verwandelten selbst nach 81 Minuten ihren fünften Matchball zum verdienten Sieg.