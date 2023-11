Dresdner Striezelmarkt startet in 598. Saison

Dresden - Wenige Wochen vor Heiligabend wird mit dem Dresdner Striezelmarkt an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands eröffnet. Zum Auftakt der 598. Saison wird traditionell in der Dresdner Kreuzkirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, bevor die Gemeinde zusammen mit Lichter-Engel und Bergmann auf den Altmarkt zieht. Dort wird die fast 15 Meter hohe Erzgebirgspyramide symbolisch angeschoben und der 2023 Millimeter lange Dresdner Christstollen angeschnitten. Bis zum 24. Dezember warten mehr als 200 geschmückte Stände und rund 180 Programmpunkte auf die Besucher - darunter Bergmannsorchester, Posaunenchöre oder Puppentheater. Als ein Höhepunkt gilt das Stollenfest mit Riesenstollen und Festumzug, das am 9. Dezember mit tausenden Besuchern gefeiert wird.