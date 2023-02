Dresden - Die Jungliberalen in Dresden fordern Tische und Bänke mit Internetzugang und Stromanschluss in Parks und Grünanlagen. „Diese sollen als grüne Arbeitsplätze im Outdoor-Home-Office dienen“, heißt es in einer Mitteilung der Jungliberalen am Sonntag in Dresden. Ziel sei es Dresdnerinnen und Dresdnern individuelles Arbeiten zu ermöglichen.

„Wir schärfen unser programmatisches Profil. Ein reichliches Jahr vor der Kommunalwahl 2024 gilt es, die thematischen Baustellen in Dresden zu identifizieren und liberale Antworten darauf zu liefern“, sagte der Kreisvorsitzende der Jungliberalen Aktion (JuLiA), Carl Gruner, beim diesjährigen Winterkreiskongress. In zahlreichen weiteren Anträgen beschäftigte sich die JuliA Dresden mit Alternativen zum sozialen Pflichtjahr, Studiengebühren, E-Sport und öffentlichen Räumen für die Kulturszene.