Dresden/Stuttgart - Der Rektor der Dresdner Hochschule für Musik, Axel Köhler, verzichtet auf eine zweite Amtszeit. Er habe sich auf die gleiche Position an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart beworben und der Ruf sei an ihn ergangen, teilte der Kammersänger und Regisseur am Donnerstag mit. Der Wechsel von der Elbe an den Neckar habe auch persönliche und familiäre Gründe.

Köhler, der aus dem Erzgebirge stammt, ist seit Herbst 2019 im Dresdner Amt. Er studierte in Dresden Violinpädagogik und Gesang, war Mitglied im Ensemble der Oper Halle und als Gast unter anderem an der Semperoper Dresden, der Bayerischen Staatsoper, dem Royal Opera House London, der Staatsoper Wien und bei den Salzburger Festspielen. Der Händel-Preisträger war zudem künstlerischer Direktor und Intendant der Oper Halle.