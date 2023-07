Dresden - Fast ein Jahr nach der Klebe-Attacke auf die „Sixtina“ in der Dresdner Gemäldegalerie im Namen des Klimaschutzes hat die Staatsanwaltschaft Strafbefehle gegen zwei Beteiligte beantragt. Eine 22-Jährige und ein 29-Jähriger sollen wegen „gemeinschaftlicher gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ je 1500 Euro zahlen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Die junge Frau und ihr Begleiter waren den Ermittlungen zufolge am 23. August 2022 in das Museum gegangen. Sie hätten dann jeweils eine Hand mit Sekundenkleber am Rahmen des weltberühmten Altargemäldes „Die Sixtinische Madonna“ von Raffael aus dem 16. Jahrhundert befestigt und so einen Sachschaden von etwa 2300 Euro verursacht.

Das Verfahren gegen einen 23-Jährigen, der den beiden ein Transparent mit der Aufschrift „Letzte Generation“ gereicht, die Aktion gefilmt und auf sozialen Medien verbreitet haben sollte, stellte die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben ein. Der Mann habe nicht eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden können.