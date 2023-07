Dresden - Die berühmten Dresdner Elbschlösser samt Parks und Weinbergen werden am Samstag wieder zur Kulisse für eine Sommernacht mit Livemusik, Tanz und Kulinarik. In den weitläufigen Parks von Eckberg und Albrechtsberg, des Lingnerschlosses sowie des einstigen Wasserwerks Saloppe spielen nach Ankündigung der Veranstalter mehr als 250 Künstler auf 15 Bühnen und Plätzen Klassik, Polka, Rumba, Swing, Jazz, Indie oder Rock. Fabelwesen und Stelzenläufer begleiten die Gäste auf illuminierten Wegen zwischen den Schlossanlagen. Das Areal rund um den Teich im Park von Schloss Albrechtsberg verwandelt sich erstmals in ein Künstleratelier.

Zu den musikalischen Highlights gehören Julia Neigel mit Band, die Queen-Band MerQury, Kay Dobberstein als Elton John und Marios Westernhagen Tribute. Für die richtige Tanzmusik sorgt ein 18-köpfiges Tanzorchester, zu vorgerückter Stunde legen DJs auf. In einem zum Kino umgebauten Wohnwagen laufen Kurzfilme. Tom Roeder, ein für opulente Inszenierungen bekannter Dresdner Künstler, macht im Römischen Bad „Ganz Großen Zirkus“ - und das Heizhaus zum „Club Banal“.

Es ist die mittlerweile 13. Ausgabe des beliebten Sommerevents mit auch überregionaler Resonanz. Dafür gibt es noch einige Restkarten und für Kurzentschlossene wie Gäste von außerhalb liegen laut dem Veranstalter 200 Tickets an der Abendkasse. Zum Schutz der historischen Parkanlagen ist die Besucherzahl des Spektakels stets auf 6000 begrenzt.

Die Schlössernacht verwandelt die Anlagen der Schlösser und der Saloppe seit 2009 jährlich im Sommer für ein paar Stunden in eine Open-Air-Kulturlandschaft, mit einer Zwangspause in den Corona-Jahren. Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss entstanden im 19. Jahrhundert, wie die Saloppe, die wegen ihrer Architektur als viertes Elbschloss gilt.