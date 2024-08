Am 1. September wird ein neuer Landtag in Sachsen gewählt. Die Stimmung im Freistaat ist konträr angesichts der Krisen und Herausforderungen - nun melden sich die Oberhäupter der Kirchen zu Wort.

Dresden - Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz und der Bischof des Bistums Dresden-Meissen, Heinrich Timmerevers, rufen die Wahlberechtigten in Sachsen zur Stimmabgabe bei der Landtagswahl auf. Sie sollten am 1. September von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf. „Bringen wir uns auch auf diese Weise in unser demokratisches Miteinander ein und gestalten wir mit – aus der Perspektive der Hoffnung.“

Bei der Landtagswahl „werden die Weichen für die Weiterentwicklung Sachsens in den kommenden fünf Jahren gestellt“, machten der evangelische und der katholische Bischof die Dimension deutlich. „Viel hängt von dieser Wahl ab.“

Bischöfe erinnern an bisher Erreichtes

Bilz und Timmerevers warben zugleich dafür, positiv auf das Leben zu schauen, sich nicht von Problemen beherrschen und einschüchtern zu lassen, sondern „aus den vielen positiven Erfahrungen in unserer Region, aber auch in unseren Familien und Freundeskreisen“ Zuversicht und Schaffenskraft zu schöpfen. Sie erinnerten daran, dass „die Voraussetzung für unsere Freiheit und für den gewachsenen Wohlstand von vielen mit großem Einsatz erkämpft“ wurden, „der damit verbundenen Verantwortung für die Freiheit sind wir verpflichtet“.