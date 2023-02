Blick auf ein durch das Erdbeben zerstörtes Gebäude in Melis.

Dresden - Der Bischof des Bistums Dresden-Meissen, Heinrich Timmerevers, hat zu Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien aufgerufen. „Jetzt ist rasche Unterstützung nötig“, sagte er laut Mitteilung vom Freitag. Alle Menschen seien gebeten, „nach ihren Möglichkeiten in dieser dramatischen Situation zu helfen“. Das Bistum habe beschlossen, aus seinem Katastrophenhilfsfonds umgehend 20.000 Euro an Caritas International zu überweisen für unmittelbare Unterstützung vor Ort.

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 bis 7,8 hatte am Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert, ihm folgte mittags ein weiteres der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein, die Zahl der Toten summiert sich bisher auf mehr als 22.000.