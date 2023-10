Dresden - Fünf der historischen Dresdner Elbdampfer bekommen über diesen Winter eine Schönheitskur. Nachdem die „Pirna“ bereits am Montag aus dem Wasser gehoben und in die Werft im Osten der Landeshauptstadt gebracht wurde, folgt am Mittwoch die „Kurort Rathen“, wie die Weiße Flotte Sachsen GmbH am Dienstag mitteilte. Parallel würden die Anlegestellen in Diesbar und Seußlitz demontiert und zum Überwintern nach Dresden geschleppt. Auch die Dampfer „Pillnitz“ und „Leipzig“ werden in diesem Winter überholt, und die „Gräfin Cosel“, ein großes Schiff von 1994, bekommt ein Facelifting.

Die Saison sei für die Laubegaster Werft eine Herausforderung, mit klarem Ziel, wie es weiter hieß. „Bei der Flottenparade am 1. Mai 2024 sollen alle Schiffe dabei sein.“

Auf der Elbe in Dresden verkehren insgesamt neun zwischen 1879 und 1929 gebaute Schaufelraddampfer sowie zwei moderne Salonschiffe, die nach Sachsens legendärem Barockfürsten August der Starke und seiner berühmten Mätresse Gräfin Cosel benannt sind. Anfang Oktober hatte die Weiße Flotte Sachsen GmbH bekanntgegeben, dass sie außen und innen umgestaltet werden, mit Investitionen von je rund 1,7 Millionen Euro - wobei „August der Starke“ erst Anfang 2025 drankommt.