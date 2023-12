Dresden - Dresden hat wegen des Hochwassers die Alarmstufe 3 für die Elbe ausgerufen. Es sei am Mittwochmorgen zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr damit zu rechnen, dass der Richtwert der Alarmstufe 2 am Pegel Dresden-Augustusbrücke überschritten werde, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Das Dresdner Umweltamt habe sich deshalb entschlossen, die Alarmstufe 3 für die Elbe in Dresden bereits am Dienstagabend auszurufen. Dies sei gerechtfertigt, da der Richtwert der Alarmstufe 3 den Prognosen zufolge zweifelsfrei erreicht werde und ein weiterer Anstieg zu erwarten sei.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Richtwert der Alarmstufe 3 vor 6.00 Uhr erreicht werde. Die Stadt Dresden hatte sich für den weiteren Anstieg der Elbe gewappnet.