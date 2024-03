Dresden - Fußball-Drittligist SG Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Lars Bünning verzichten. Der 26-Jährige zog sich im Training eine Verletzung des rechten Sprunggelenks zu. Bünning war in einem Zweikampf umgeknickt, wie die Sachsen am Mittwoch nach Untersuchungen im Dresdner Universitätsklinikum bekannt gaben. Bünning läuft seit dieser Saison für die Schwarz-Gelben auf und absolvierte bislang 21 Pflichtspiele. Zuvor war er beim 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga aktiv gewesen.