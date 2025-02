Dreispringerin Jessie Maduka holt sich mit einem 14-Meter-Satz den Titel bei der Hallen-DM in Dortmund. Eine Überraschung gibt es im Hochsprung der Frauen.

Dortmund - Dreispringerin Jessie Maduka hat ihren Titel bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund mit einem 14-Meter-Satz verteidigt. Die 28-Jährige sprang 14,04 Meter und vergrößerte damit ihre Chancen auf eine Nominierung für die Hallen-Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn in zwei Wochen.

Eine Überraschung gab es im Hochsprung: Favoritin Imke Onnen musste sich Bianca Stichling geschlagen geben, die im ersten Versuch 1,90 Meter überquerte und damit ihre persönliche Bestleistung um vier Zentimeter verbesserte. Auch Onnen meisterte 1,90 Meter, leistete sich über diese Höhe aber zuvor zwei Fehlversuche.

Honsel hofft auf EM-Teilnahme

Nicht dabei war Titelverteidigerin Christina Honsel, die ihre Teilnahme an der Hallen-DM verletzungsbedingt absagen musste. Bei der EM in Apeldoorn will die Olympia-Sechste von Paris aber antreten.

Die bis Sonntag stattfindende Hallen-DM in Dortmund gilt für viele Athletinnen und Athleten als wichtige Standortbestimmung für die Titelkämpfe in den Niederlanden.