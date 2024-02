Leipzig - Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß hat sich mit einer starken Leistung seinen achten deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Bei den Titelkämpfen in Leipzig überbot der 27 Jahre alte Chemnitzer am Samstag mit 17,03 Metern die prestigeträchtige Marke von 17 Metern. Die internationale Norm für die Hallen-WM in zwei Wochen in Glasgow liegt bei 17,25 Metern. Allerdings gibt es auch noch die Chance, sich über die Weltrangliste zu qualifizieren.

Bei den Hochspringerinnen holte sich die WM-Achte Christina Honsel wie im vorigen Jahr den Titel. Die 26-Jährige vom TV Wattenscheid 01 meisterte als einzige Athletin 1,91 Meter.