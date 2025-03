Großbartloff - Ein drei Jahre alter Junge ist am Lutterfall in Großbartloff (Landkreis Eichsfeld) von einem Hund in den Arm gebissen und verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach der Attacke am Sonntagabend wegen fahrlässiger Körperverletzung, wie die Behörde mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Hund an einer Leine geführt. Das Kind war in Begleitung an dem Wasserfall unterwegs. Mehr war zunächst nicht bekannt.