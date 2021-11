Dreijähriger erschießt in den USA seine Cousine

Im US-Bundesstaat Georgia ist es an Thanksgiving zu einem traurigen Vorfall gekommen. Ein dreijähriges Kind hat seine fünfjährige Cousine mit einer Waffe erschossen. Der Vater ist sich keiner Schuld bewusst.

Fulton/DUR - In Fulton im US-Bundesstaat Georgia ist ein fünfjähriges Mädchen erschossen worden, berichten Medien wie Fox5. Laut Polizei hat das dreijährige Kind die ungesicherte Waffe unter einem Sofakissen gefunden und feuerte eine Kugel in die Brust seiner fünfjährigen Cousine Khalid, die an ihren Verletzungen gestorben ist.

Khalids Vater ist sich allerdings keiner Schuld bewusst - sieht den Vorfall als einen Unfall. Er sei nicht nachlässig gewesen und er habe nichts falsch gemacht, sagte er dem Nachrichtensender. "Die Waffe wurde einfach für Kinder zugänglich gelassen, die im Wohnzimmer spielten", sagte ein Beamter der South Fulton Polizei.

Die Entscheidung, ob jemand angeklagt wird, liege jedoch bei dem zuständigen Anwalt, sagte der Polizeibeamte weiter.