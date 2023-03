Berlin - Hertha-Mittelstürmer Wilfried Kanga hat mit seinen drei Toren im Benefizspiel beim Berliner AK seinen Anspruch auf einen Startelfeinsatz in der Fußball-Bundesliga untermauert. „Das tut ihm gut. Er hat sich gut bewegt in den Räumen und hatte eine gute Boxpräsenz“, sagte Trainer Sandro Schwarz nach dem 5:1 von Hertha BSC beim Regionalligisten in der Benefiz-Partie für Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien am Freitagabend. „Er war dann auch eiskalt vor der Kiste. Das war ein guter Auftritt und wichtig für ihn nach seiner Verletzungspause“, lobte Schwarz.

Der im Sommer nach Berlin gewechselte Kanga musste zuletzt wegen einer Zehenverletzung pausieren. Gegen Mainz und in Hoffenheim kam er zu Kurzeinsätzen. In der Bundesliga treten die abstiegsbedrohten Berliner am 1. April beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) an. Winterneuzugang Florian Niederlechner, der zuletzt im Sturm begann, verpasste das Spiel beim BAK wegen muskulärer Probleme. Das sei aber nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, erklärte Schwarz.

Generell war der 44-Jährige zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Die erste Halbzeit war sehr gut. Wir hatten Vertrauen, gutes Positionsspiel und Raumverhalten und haben den Ballbesitz gut genutzt“, sagte er. Auch die zweite Hälfte sei gut gewesen.

Schwarz hob auch den guten Zweck des Spiels hervor. „Ich finde es wichtig, dieses Spiel zu bestreiten und den Erdbebenopfern zu gedenken“, sagte er. „Es ist sehr wichtig, dass wir machen, was wir machen können, mit einer Spende. Das haben wir als Gruppe verantwortungsbewusst und pflichtbewusst getan.“