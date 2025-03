Das kommt selten vor: Nach 35 Minuten nimmt Kiel-Trainer Rapp in der Partie gegen Bremen drei Spieler gleichzeitig vom Platz.

Drei Wechsel in erster Hälfte: Kiels Rapp „nicht zufrieden“

Kiel - Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel hat seinen Dreifachwechsel in der ersten Halbzeit mit seiner großen Enttäuschung erklärt. „Grundsätzlich war ich nicht zufrieden mit unserem Spiel“, sagte der Trainer nach dem enttäuschenden 0:3 (0:1) gegen Werder Bremen. Eine so frühe Dreifach-Auswechslung nach 35 Minuten hat es in der Liga-Historie laut TV-Sender Sky noch nicht zuvor gegeben.

„Es steht nirgendwo geschrieben, dass man erst ab der 60. wechseln darf“, sagte Rapp. Für Phil Harres, Lasse Rosenboom und Marko Ivezic kamen Shuto Machino, Timo Becker und Lewis Holtby auf den Platz. Die Kieler waren zu dem Zeitpunkt kein ebenbürtiger Gegner der Grün-Weißen.

Werder-Coach Ole Werner habe sich keine Gedanken darüber gemacht, „ob das unüblich ist oder üblich“. Das entscheide jeder Trainer für sich.