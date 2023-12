Zwickau - Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der A72 bei Zwickau sind drei Menschen verletzt worden. Ein 64-Jähriger ist am Dienstag mit einem Transporter an der Anschlussstelle Zwickau-Ost auf die Autobahn gefahren. Als er von der Beschleunigungsspur auf den Fahrstreifen wechselte, fuhr ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein 50-Jähriger mit dem Auto hinten auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei geriet das Auto ins Schleudern und kippte um.

Der 50-jährige Autofahrer, dessen 25-jähriger Begleiter und der Fahrer des Transporters wurden verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 40 000 Euro. Die Autobahn Richtung Chemnitz war für zwei Stunden gesperrt.