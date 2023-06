Berlin - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Schöneberg sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die dritte verletzte Person habe das abgelehnt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. „Die Löscharbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen.“ Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen erreichten dann aber auch eine Wohnung im Stockwerk darüber und den Dachstuhl.

Außerdem seien im Nachbarhaus drei Menschen vom Balkon über die Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. „Die waren allerdings nicht akut gefährdet“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Wir überprüfen noch alle Wohnungen und gucken nach, welche bewohnbar sind.“ Unter anderem gebe es auch Wasserschäden. Insgesamt seien rund 70 Einsatzkräfte vor Ort am Schöneberger Gustav-Müller-Platz gewesen.

Bei dem Einsatz habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, dass es genügend Platz für die großen Feuerwehrfahrzeuge, insbesondere die Drehleiter gebe, sagte Feuerwehr-Sprecher Thomas Kirstein der Deutschen Presse-Agentur. „Es hat hier gereicht, und das war hier auch wichtig, weil hier Menschen vom Balkon gerettet worden sind.“ Kirstein wies darauf hin, dass es in dieser Hinsicht in Berlin zunehmend Probleme gebe.