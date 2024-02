Worbis - Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Transporter auf der Landstraße in Worbis (Landkreis Eichsfeld) sind drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bus am Montag in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Transporter kollidiert. Der 48 Jahre alte Fahrer des Transporters und das mitfahrende 12 Jahre alte Kind wurden leicht verletzt. Ein 27 Jahre alter Busfahrgast erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Wie viele Menschen sich bei dem Unfall in dem Bus befanden, konnte die Polizei am Dienstag zunächst nicht sagen. Zur Unfallursache wird ermittelt.