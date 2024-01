Querfurt - Bei einem nächtlichen Unfall auf der A38 nahe Querfurt im Saalekreis sind drei Insassen eines Kleintransporters verletzt worden. Vermutlich sei der Fahrer eingeschlafen, teilte die Autobahnpolizei zur Unfallursache mit. Der Kleintransporter sei in der Nacht zum Freitag in Richtung Göttingen unterwegs gewesen und gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug gestoßen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Strecke Richtung Göttingen wurde für mehrere Stunden gesperrt.