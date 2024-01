Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin auf dem Mariendorfer Damm ist eine Person schwer verletzt worden, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Am Freitagabend habe es einen Unfall mit drei Autos auf dem Birnhornweg gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mit. Demnach ist im weiteren Verlauf ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine Person sei in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden, so der Sprecher. Es sind laut Polizei auch zwei Hunde verletzt worden. Die Straße war etwa sechs Stunden gesperrt. Zuerst berichtet hat die „Berliner Zeitung“.