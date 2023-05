Harsefeld - Bei einem missglückten Überholmanöver sind im Kreis Stade ein 20-jähriger Autofahrer und zwei Personen in seinem Wagen verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Mann auf dem Beifahrersitz wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer war am Dienstagabend auf der Straße zwischen Harsefeld und Hollenbeck zum Überholen ausgeschert. Erst da sah er demnach, dass ihm ein Transporter entgegen kam. Der 20-Jährige wich nach links auf ein Feld aus, sein Wagen überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und ein 19-Jähriger auf der Rückbank wurden leicht verletzt.