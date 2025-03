Auf zwei tödliche Unfälle auf der A1 am Morgen folgt am Mittag ein dritter. Erneut stirbt ein Mensch. Gleichzeitig wirft der erste Unfall Fragen auf.

Dinklage - Drei Menschen sind bei Unfällen auf der Autobahn 1 nahe Osnabrück gestorben. Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Autos mit einem Sattelzug am Morgen kam es in der Folge zu zwei weiteren tödlichen Unfällen am Stauende, wie die Polizei mitteilte. Weiterhin wird nach den zwei überlebenden Insassen des Autos gesucht, das am ersten Unfall beteiligt war.

Nach dem Unfall zwischen dem Auto und dem Sattelzug kurz hinter der Anschlussstelle Lohne/Dinklage stiegen die drei Autoinsassen nach bisherigen Erkenntnissen aus ihrem Fahrzeug. Einer von ihnen wurde daraufhin vom Auto eines 55-Jährigen erfasst und getötet. Die zwei weiteren - möglicherweise schwer verletzten - Autoinsassen rannten aus bisher unbekannten Gründen weg. In dem Auto wurden Sturmhauben gefunden. Ob ein Zusammenhang zu einer kriminellen Tat besteht, war zunächst nicht bekannt.

Nach ihnen wurde unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht und sie sind weiter flüchtig. Die Polizei bittet um sofortige Hinweise, wenn im Bereich des Motorparks Lohne und Dinklage verletzte Menschen gesichtet werden. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Lastwagenfahrer und Autofahrerin sterben

Am Ende des Staus, der sich aufgrund des ersten Unfalls bildete, fuhren mehrere Lastwagen ineinander. Dabei starb der Fahrer eines Sattelzuges, der vermutlich das Stauende übersah. Der Fahrer des Lasters, auf den der Sattelzug auffuhr, wurde schwer verletzt. Ein weiterer in den Unfall verwickelter Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt, ein anderer blieb unverletzt.

Am späten Vormittag kam es zu einer weiteren Kollision am Stauende, wie die Polizei mitteilte. Bei dem dritten Unfall erkannte eine Autofahrerin das Stauende zu spät und fuhr auf den Sattelzug eines 32-Jährigen auf. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt.

Die Autobahn ist weiterhin ab der Anschlussstelle Holdorf in Richtung Bremen und Hamburg voll gesperrt. Der Verkehr wird nach Angaben der Autobahngesellschaft weiträumig umgeleitet.