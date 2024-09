Ein enormer Knall am Morgen, dann liegt ein Wohnhaus in Trümmern. Vermutet wird als Auslöser eine Gasflasche. Betroffen ist eine Familie - vom Jüngsten, erst zwei, bis zur 80 Jahre alten Großmutter.

Rettungskräfte arbeiten an der Einsturzstelle.

Saviano - Beim Einsturz eines Wohnhauses infolge einer Gasexplosion sind nahe der süditalienischen Großstadt Neapel mindestens drei Menschen einer Familie ums Leben gekommen. Aus den Trümmern des Hauses wurden die Leichen zweier kleiner Kinder im Alter von vier und sechs Jahren sowie der 80-jährigen Großmutter geborgen.

Nach der 40 Jahre alten Mutter wurde noch gesucht. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, wurde als gering eingeschätzt. Der Vater sowie ein weiterer Bruder (2) kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Behörden gegen 7.00 Uhr morgens. Nach bisherigen Ermittlungen war eine Gasflasche in der Wohnung der Großmutter der Auslöser. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Das Paar mit seinen drei kleinen Kindern war im ersten Stock des Gebäudes zu Hause. Die Oma wohnte eine Etage höher.

Retter graben mit bloßen Händen

Zunächst wurden das vierjährige Mädchen und ihr zwei Jahre alter Bruder tot entdeckt, dann die Großmutter. Die Suche nach der vermissten Mutter kam bis zum Nachmittag nur mühsam voran. Die Retter gruben sich teils mit bloßen Händen durch die Trümmer.

Zeugen berichteten von einer enormen Explosion am Sonntagmorgen, die in der 15.000-Einwohner-Gemeinde überall zu hören war. „Es hörte sich an wie der Knall, wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht“, sagte ein Nachbar dem Fernsehsender Rai. „Aber dann haben wir eine Staubwolke aufsteigen sehen und kapiert, dass es sich um den Einsturz eines Hauses handelt.“ Saviano liegt im Hinterland von Neapel, etwa 30 Kilometer vom Zentrum der Großstadt entfernt.