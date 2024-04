Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den drei nächsten Spielen auf Jens Stage verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wurde der Däne wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) gesperrt. Der Mittelfeldspieler verpasst somit die Partien bei Bayer Leverkusen, gegen den VfB Stuttgart sowie beim FC Augsburg. Erst in der Begegnung am 4. Mai gegen Borussia Mönchengladbach steht der 27-Jährige den Bremern wieder zur Verfügung.