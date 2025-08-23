Erfurt - Bei einem Autounfall sind drei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein dreijähriges Kind sowie eine 16-jährige Jugendliche. Aus bislang unbekannter Ursache kam laut Polizei der 37-jährige Fahrer, der mit den Mädchen unterwegs gewesen war, mit dem Wagen von der Autobahn bei Erfurt ab. Das Auto habe sich überschlagen, sei zurück auf die Autobahn geschleudert worden und auf den Transporter eines 62 Jahre alten Fahrers geprallt. Der 37-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu - wie auch die beiden jungen Insassen. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn 4 war nach dem Unfall in der Nacht zu Samstag für etwa zwei Stunden gesperrt.