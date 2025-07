Unfall in Bassum

Zwei Frauen wurden schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bassum - Drei Menschen sind bei einer Kollision auf der B161 bei Bassum schwer verletzt worden - einer davon schwebt in Lebensgefahr. Beim Abbiegen hatte ein 68 Jahre alter Autofahrer die vorfahrtsberechtigte 40-Jährige übersehen, wie die Polizei zum Unfallhergang mitteilte.

Der 68-Jährige und seine 70 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Samstag in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der 68-Jährige kam laut Polizei lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Auch die 40-Jährige aus dem anderen Auto wurde schwer verletzt. Bei ihr stellte die Polizei fest, dass sie Alkohol getrunken hatte, wie es hieß. Nun liefen gegen beide Autofahrer Strafverfahren, so die Polizei.