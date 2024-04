Plauen/Treuen - Bei zwei Unfällen im Vogtlandkreis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Einer davon war ein 14-jähriger Fahrradfahrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Jugendliche wurde am Donnerstag nach einem Zusammenprall in Plauen mit dem Auto eines 38-jährigen Fahrers in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war noch nicht bekannt.

In Treuen gab es am Donnerstagabend einen Zusammenstoß von drei Autos an einer Ampel. Eine 25-Jährige fuhr auf ein an der Ampel wartendes Auto eines 37-Jährige auf und schob dieses in den Wagen eines ebenfalls wartenden 77-Jährigen. Die beiden jüngeren Autofahrer wurden schwer verletzt und in ein Klinikum gebracht.