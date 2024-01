Osnabrück - Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Osnabrück sind am Silvesterabend drei Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Wagens sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Auto blieb auf der Seite liegen. Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd. Wie es genau dazu kam, war noch nicht bekannt.