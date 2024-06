Erfurt - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Transporter in Erfurt schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge seien sich am Montag in der Eisenacher Straße entgegengekommen, als einer der beiden Transporter aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sowohl der 46-jährige Fahrer, sein 27-jähriger Beifahrer als auch der 44-jährige Fahrer des anderen Transporters seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden liege bei insgesamt 50.000 Euro.