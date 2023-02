Neustadt an der Orla - Drei Polizisten und eine Passantin sind durch Böller auf dem Faschingsumzug in Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis verletzt worden. Die Polizisten begleiteten am Sonntag den Umzug, als es in der Ernst-Thälmann-Straße zu der Detonation kam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach erlitten die Polizisten und eine sich in der Nähe befindende 23-Jährige ein Knalltrauma sowie einen kurzzeitigen Tinnitus. Ein Polizist wurde zusätzlich am Bein durch Reste des Böllers verletzt. Wer für das Zünden der Böller verantwortlich war, konnte durch die Polizei bislang nicht geklärt werden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.