Wolfenbüttel - Vier Männer haben in Wolfenbüttel mit Fäusten auf Polizisten eingeschlagen. Die Beamten wehrten sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Drei Polizisten und ein Angreifer wurden verletzt. Die Einsatzkräfte waren am Samstag zu einer Auseinandersetzung vor einem Restaurant gerufen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein aggressiver 48-Jähriger beleidigte die Beamten und sagte, sie sollten verschwinden. Die Polizisten durchsuchten den Mann nach seinem Ausweis, ein 35-Jähriger kam dazu. Beide schlugen dann auf die Polizisten ein, zwei weitere Männer unterstützen die Schläger.

Als weitere Einsatzkräfte eintrafen, konnten drei Männer festgenommen werden. Alle drei standen unter Drogeneinfluss und mindestens einer auch unter Alkoholeinfluss. Allen wurde eine Blutprobe entnommen. Bei den Angriffen wurden drei Polizisten verletzt, einer war danach dienstunfähig. Mindestens ein Tatverdächtiger wurde mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Gefangenenbefreiung ein.