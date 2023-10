Drei Polizisten bei Einsatz in Bremen durch Reizgas verletzt

Bremen - Drei Polizisten sind in Bremen bei einem Einsatz von einem 17-Jährigen mit Reizgas besprüht und dadurch verletzt worden. Die Polizisten wurden im Krankenhaus behandelt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Nacht zu Sonntag wurden zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei auf dem Bahnhofsplatz auf eine rund 20-köpfige Gruppe junger Männer aufmerksam.

Die Beamten beobachteten, wie ein Angreifer sein bislang unbekanntes Gegenüber zu Boden schlug, während die restliche Gruppe die beiden umringte. Als der Unterlegene wieder aufstehen wollte, trat der mutmaßliche Täter ihm demnach gegen den Kopf und besprühte ihn mit Pfefferspray.

Die Einsatzkräfte gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und unterbrachen die Gewalthandlungen. Bei der Festnahme des 17-Jährigen setzte dieser dann das Reizgas auch gegen die Polizisten ein. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die restliche Personengruppe sowie der zuvor Verprügelte flüchteten. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte.