Nach einem Vorfahrtsfehler werden drei Menschen schwer verletzt. Eine 67-Jährige wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Mittelsachsen schwer verletzt. (Symbolbild)

Frankenberg - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei übersah ein 20 Jahre alter Fahrer im Kreuzungsbereich der Kirschallee im Ortsteil Langenstriegis am Freitagmorgen einen 70 Jahre alten Autofahrer. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 70-Jährigen ins Schleudern und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige und der 70-Jährige wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die 67 Jahre alte Beifahrerin des 70-Jährigen kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.