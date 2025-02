Eine Wohnung in einem Hinterhaus in Berlin-Neukölln steht komplett in Flammen. Fast 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Berlin - In einem fünfstöckigen Haus in Berlin-Neukölln hat es in einer Wohnung gebrannt - drei Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen verletzt. Das teilte die Feuerwehr Berlin mit. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatten sich zuvor selbst in Sicherheit gebracht.

Das Feuer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes im Hinterhof an der Weserstraße war aus bisher nicht geklärter Ursache am Vormittag ausgebrochen. Die Wohnung habe „in ganzer Ausdehnung“ in Flammen gestanden, hieß es. Das Feuer sei auch in die Wohnung im darüber liegenden Stockwerk gedrungen. Die Feuerwehr war mit 93 Kräften im Einsatz.