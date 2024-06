Drei Menschen bei Zusammenstoß in Schüttorf verletzt

Schüttorf - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 21-Jährigen missachtet. Beide Autofahrer sowie eine 65-jährige Beifahrerin seien dabei leicht verletzt worden. Der 61-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.