Über hohe Geldsummen konnten sich drei Lottospieler aus Niedersachsen freuen. Die Preisgelder gingen in unterschiedliche Regionen im Bundesland.

Hannover - Drei Lottospieler aus Niedersachsen haben jeweils hohe Summen gewonnen. Dabei ging es einmal um einen Gewinn von rund 877.000 Euro, einmal um mehr als 700.000 Euro und einmal um rund 145.000 Euro, wie Lotto Niedersachsen mitteilte.

Der höchste der drei Gewinne ging an eine Tipperin oder einen Tipper aus dem Landkreis Celle, die zweithöchste Summe ging in den Landkreis Vechta und der dritte Gewinn in den Heidekreis. Dabei ging es um das Spiel 77, 6 aus 49 sowie den Eurojackpot.

In diesem Jahr konnten sich den Angaben zufolge 96 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro freuen, acht davon waren in Millionenhöhe. Chancen auf einen Lottogewinn sind gering. Laut Lotto Niedersachsen liegt die Chance auf die Gewinnklasse 1 beim Spiel 77 beispielsweise bei eins zu 10 Millionen.