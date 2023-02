Neuenkirchen-Vörden - Nach einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 1 Ruhrgebiet-Hamburg am Mittwochnachmittag nördlich von Osnabrück über mehrere Stunden gesperrt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall im Bereich der Baustelle bei Neuenkirchen-Vörden in Fahrtrichtung Norden am Ende eines Staus.

Ein Tank wurde aufgerissen, wodurch große Mengen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn flossen. Der Sachschaden betrug rund 150.000 Euro. Zwei der drei Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit. Menschen wurden einem Polizeisprecher zufolge nicht verletzt. Der Verkehr wurde bei Bramsche über eine Umleitung von der Autobahn abgeleitet. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer lang.