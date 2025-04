Die Verdächtigen im Alter von 14 und 16 Jahren sollen für drei Raubüberfälle in der Nacht auf Samstag verantwortlich sein (Symbolbild).

Berlin - Drei Jugendliche sind nach einer mutmaßlichen Raubserie festgenommen worden. Die Verdächtigen im Alter von 14 und 16 Jahren sollen möglicherweise für drei kurz aufeinanderfolgende Raubüberfälle in der Nacht auf Samstag verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte.

Ein 38-Jähriger war im Mauerpark in Prenzlauer Berg gegen 3.30 Uhr von drei Jugendlichen zunächst nach einer Zigarette gefragt worden, dann wurde ihm von einem Räuber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und er fiel hin. Von zwei weiteren wurde der Mann aufgefordert, sein Portemonnaie herauszugeben. Der 38-Jährige gab ihnen sein Bargeld. Die Polizei nahm den 14-Jährigen und die beiden 16-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest.

Sie stehen im Verdacht, auch für zwei Überfälle gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung Brunnenstraße/Bernauer Straße auf einen 19-Jährigen und gegen 2.20 Uhr am Weinbergsweg auf zwei 16-Jährige verantwortlich zu sein. Die Verdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt.