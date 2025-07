Eine Frau wird im Oktober 2022 tot in ihrem Wohnhaus in Otterndorf aufgefunden. Nun wurde ein 60-Jähriger festgenommen.

Otterndorf - Rund drei Jahre nach dem Fund einer toten 67-Jährigen in ihrem Wohnhaus in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 60-Jährigen wegen eines Tötungsdelikts erhoben. Der Mann wurde am Freitagmorgen festgenommen und ist inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei Cuxhaven und Staatsanwaltschaft Stade mitteilten.

Die Frau war im Oktober 2022 nach einer Nottüröffnung tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden, nachdem Nachbarn mehrere Tage keinen Kontakt mehr zu ihr hatten. Erste Ermittlungen hätten den Verdacht eines Tötungsdelikts aufkommen lassen. Ein hinreichender Tatverdacht gegen den nun Beschuldigten habe sich zunächst jedoch nicht erhärten lassen. Die Ermittlungen seien in den folgenden Jahren intensiv fortgeführt worden.

Nach juristischer Bewertung der umfangreichen Ermittlungsergebnisse sah die Staatsanwaltschaft nun einen dringenden Tatverdacht als gegeben an. Das Landgericht Stade erließ daraufhin einen Haftbefehl, der am Freitag vollstreckt wurde.