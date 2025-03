Drei Häuser in Haldensleben durch Feuer beschädigt

Bei einem Brand in Haldensleben sind drei Häuser beschädigt worden. (Symbolbild)

Haldensleben - Bei einem Feuer in Haldensleben (Landkreis Börde) sind drei Mehrfamilienhäuser beschädigt worden. Am Samstagabend gegen halb elf sei der Brand im Dachstuhl eines Hauses in der Jacobstraße ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Die Bewohner des betroffenen Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Das Feuer zerstörte den Dachstuhl vollständig und griff auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Die Bewohner dieser Häuser konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ein Mensch verstauchte sich dabei den Knöchel. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Nach Abschluss der Löscharbeiten seien die angrenzenden Häuser wieder bewohnbar gewesen, das betroffene Mehrfamilienhaus sei jedoch stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 160.000 Euro geschätzt.