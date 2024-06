In Mitte brennen in der Nacht drei hochwertige Elektroautos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft ein politisches Motiv.

Berlin - Unbekannte Täter haben in Berlin-Mitte drei Elektroautos derselben Marke angezündet. Ein Anwohner bemerkte in der Nacht zu Dienstag in der Straße An der Kieler Brücke eines der brennenden Autos und rief die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte zwei weitere brennende Wagen in zwei weiteren Straßen in der Nähe.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Auch ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden werde geprüft.