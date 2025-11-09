Flammen lodern nachts in Oschersleben an mehreren Stellen auf, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Schnell gibt es einen Tatverdächtigen. Ist er ein Brandstifter?

Oschersleben - Die Feuerwehr ist in der Nacht zu mehreren Bränden innerhalb einer Stunde im Stadtgebiet von Oschersleben im Landkreis Börde ausgerückt. Zunächst habe eine Garage in Flammen gestanden, kurze Zeit später eine Baustellentoilette und ein Bauwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 15.000 Euro. Es sei gelungen, einen Tatverdächtigen zu stellen, hieß es. Gegen ihn gibt es laut Polizei einen Anfangsverdacht der Brandstiftung, die Ermittlungen dauern an.